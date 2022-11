Guitarist og medstifter af The Clash er død

Keith Levene, som var guitarist og medstifter af både bandet The Clash og bandet Public Image Ltd er fredag død i en alder af 65 år.

Det oplyser hans ven Adam Hammond og Levenes partner Kate Ransford ifølge musikmediet Pitchfork.

- Verden vil være et mørkere sted uden hans geni. Min vil være mørkere uden min kammerat, skriver Adam Hammond blandt andet på Twitter.

Levene døde ifølge BBC efter at have været syg med leverkræft i to år.

Keith Levene blev født 18. juli 1957 i London i Storbritannien. Han blev forelsket i musik som barn og begyndte at lære at spille guitar.

Han var blandt andet meget begejstret for bandet Yes, og fik som teenager et job med at rengøre bækkener for trommeslager Alan White på en af bandets turnéer.

Keith Levene var med til at stifte The Clash, men forlod bandet i 1970'erne, inden de fik succes ifølge BBC. Han var senere med til at stifte Public Image Ltd sammen med The Sex Pistols' John Lydon.

Da Keith Levene var 16 år gammel, mødte han Mick Jones, som også var en af The Clash's stiftere og guitarist. De to fik overtalt sangeren Joe Strummer til at komme med i deres nye band.

Da de to fik overtalt bassisten Paul Simonon og trommeslager Terry Chimes, kunne bandet The Clash officielt debutere i juni 1976.

Men allerede i september samme år blev Keith Levene fyret, angiveligt fordi han ikke længere var interesseret nok ifølge Pitchfork.

The Clash blev siden kendt for sange som 'London Calling' og 'Should I Stay or Should I Go'.

I 1978 var Keith Levene med til at stifte et nyt band - Public Image Ltd.

Keith Levene har også arbejdet sammen med en række andre kunstnere. Han har blandt andet produceret demoer for Red Hot Chili Peppers.

Han har også indspillet en række soloalbum.

Kort inden hans død var Keith Levene blevet færdig med en bog om Public Image Ltd, som han havde skrevet sammen med Adam Hammond. Han arbejdede på musik til bogen ifølge BBC.

