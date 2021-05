Håbede på stigning: Joke-mønt styrtdykker efter show

Den specielle kryptovaluta, Dogecoin, startede som en joke, men den er blevet voldsomt populær, efter Tesla-direktør Elon Musk har kastet sin kærlighed over mønten og skriver lystigt om den på Twitter.

Derfor forventede mange også, at den ville stige eksplosivt, da han tidligt søndag morgen dansk tid var gæstevært på 'Saturday Night Live'. Han havde nemlig teaset med ordene 'The Dogefather' på Twitter, og mange forventede derfor et indslag om mønten.

Men selvom indslaget kom, fulgte prisen ikke med. Den gik nemlig den anden vej i stedet, og da showet var ovre, havde Dogecoin taget et fald på mere end 25 procent.

Før showet lå den således i et prisleje omkring 0,70 dollars eller 4,28 kroner, men undervejs styrtdykkede den til 0,49 dollars, hvilket svarer til 3 kroner. Den er siden kommet en smule igen og ligger nu omkring 0,53 dollars eller 3,29 kroner.

Elon Musk er en atypisk vært på showet, der normalt bruger komikere eller skuespillere som gæsteværter. Foto: Rosalind O''connor/Ritzau Scanpix

Mors dags-gave

Undervejs i showet nævnte Elon Musk mønten flere gange. Han hev blandt andet sin mor på scenen for at ønske hende en glædelig mors dag, hvortil hun svarede:

- Jeg glæder mig til min mors dags-gave. Jeg håber bare, det ikke er Dogecoin, hvortil Elon Musk svarede:

- Det er det. Selvfølgelig er det det.

Senere deltog han i en sketch som showets finansielle rådgiver, hvor han bad om at blive kaldt 'The Dogefather' og forklarede om møntens oprindelse, hvor den startede som en joke, men ifølge ham er blevet meget ægte.

- Den er omtrent lige så ægte som dollaren, sagde han.

Det var dog tilsyneladende ikke nok for investorerne, som i stedet valgte at trække deres penge ud af mønten.

Hvis du selv ønsker at investere i kryptovaluta eller blot vil læse mere om eksperternes bud på fremtiden var de digitale valutaer, så kan du læse mere her, hvor Ekstra Bladet har lavet en stor guide.