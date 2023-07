Håber at dø på scenen

Frygten for, at country-legenden Dolly Parton skulle trække sig fra rampelyset og gå på pension, kan hermed afblæses.

Ifølge VG kan alle fans ånde lettet op, for den 77-årige Dolly Parton har ingen planer om at trække sig tilbage i god ro og orden for at nyde sit otium og hvile på laurbærene.

Dolly Parton er kendt og elsket over hele verden. Foto: Mogens Flindt

Den folkekære sanger og skuespiller, som blandt andet skrev klassikeren ’I Will Always Love You’ og ’Jolene’ har i et interview med Greatest Hits Radio gjort det helt klart, at pensionist–tilværelsen ikke er noget for hende.

– Jeg kommer aldrig til at lade mig pensionere. Faktisk håber jeg bare, at jeg falder død om på scenen midt i en sang en dag. Forhåbentlig under en sang jeg selv har skrevet, siger Dolly Parton.

– Sådan håber jeg at gå bort – jeg har ingen andre ønsker i den forbindelse, tilføjer hun.

Og det er ikke kun på scenen fans kan fortsætte at nyde Dolly Parton. For tiden arbejder hun på et nyt album – denne gang et rock–album , med titlen ’Rockstar’. Den skal efter planen lanceres d. 17. november.

På albummet har hun fået en lang række gæsteartister med, blandt andre Simon Le Bon fra Duran Duran og Rob Halford fra metalbandet Judas Priest.