Hånede Madonna: Nu siger 50 Cent undskyld

Hvis man vil kritisere Madonna, bliver det ikke uden et modsvar.

Det må rapperen 50 Cent erfare, efter han var ude at kritisere Madonnas fotoserie, hvor den 63-årige sangerinde pikant slanger sig rundt i en seng.

Det skriver flere medier, heriblandt People.

'Hate It or Love It'-rapperen var efter opslaget ude på sin Twitter med knapt så opmuntrende vendinger om sangerindens fotogalleri, som kan ses nederst i artiklen.

'Yo, det her er det sjoveste nogensinde. Det er Madonna under en seng, der prøver at lave 'Like a Virgin' (et Madonna-hit) i en alder af 63. Hun er ude, hvis hun ikke kan få sin gamle røv op', skrev rapperen i opslaget, der senere blev slettet.

Ikke begejstret

Madonna var bestemt ikke begejstret for 50 Cents kommentar.

Hun delte et billede af de to fra 2003, hvor hun kontant leverede nogle budskaber til ham.

- Her er 50 Cent der lader som, at han er min ven. Nu har du besluttet dig for at tale dårligt om mig, skriver hun.

- Jeg lader mig forstå, at din nye karriere består i at få opmærksomhed ved at ydmyge andre på sociale medier.

Hun skriver desuden, at 50 Cent blot er jaloux over, at han ikke vil se så godt ud som Madonna, når den 48-årige rapper rammer Madonnas alder.

Undskylder

Det fik dog 50 Cent til at indse, at han havde været lidt for grov med kommentaren.

- Jeg må have såret Madonnas følelser. Jeg er ked af det, det var ikke min mening at såre dig. Jeg får intet ud af det, men jeg sagde, hvad jeg tænkte, da jeg så billedet, fordi det mindede mig om noget, jeg havde set før.



50 Cent på Skanderborg Festival i 2014. Foto: Sebastian Buur Gunvald

- Jeg håber, du vil tage imod min undskyldning, skriver han på sin Facebook.

Ifølge Fox News har Madonna ikke svaret på, om hun vil acceptere undskyldningen eller ej.