Håner Mark Zuckerberg: 'Vildt underkvalificeret'

Den canadiske sanger Grimes har ikke høje tanker om Facebook-stifteren Mark Zuckerberg.

På Twitter langer hun ud efter milliardæren, der det seneste år har luftet sine visioner for det såkaldte metaverse - en onlineverden, hvor mennesker er til stede som en digital udgave af dem selv og altså kombinerer virtual reality, sociale medier og virkelige mennesker i én stor pærevælling.

Stod det til den 34-årige sanger, der tidligere på året fik barn med og blev skilt fra verdens rigeste mand, Elon Musk, så var det ikke Mark Zuckerberg, der skulle føre idéen om et metaverse ud i livet.

'Hvis Zuck står bag Metaverset, er det dødt på forhånd, og folk, der interesserer sig for kunst og kultur, kommer til at skabe noget andet i stedet', tweetede sangeren, hvis borgerlige navn er Claire Boucher.

'Alene kvaliteten af ​​det her billede viser, hvor vildt underkvalificeret han er til at skabe en alternativ virkelighed. Vitterligt alle indiespil ser bedre ud', fortsætter Grimes sit tweet med henvisning til et billede Mark Zuckerberg tidligere har delt, hvor han illustrerer, hvordan ens personlige figurer kommer til at se ud i hans alternative virkelighed.

Skiftede navn til Meta

Sidste år skiftede selskabet bag Facebook, Instagram og WhatsApp navn til Meta for netop at indikere, at man altså nu går helhjertet ind i at skabe et metavers.

Det er da heller ikke unormalt, at amerikanske teknologivirksomheder skifter navn i forbindelse med, at de afsøger nye forretningsområder.

I 2015 etablerede Google for eksempel moderselskabet Alphabet for at udvide selskabet ud over sin berømte søgemaskine og reklamevirksomhed.

I dag har Alphabet ansvaret for en række forskellige forretningsforetagender som selvkørende biler, sundhedsteknologi og etablering af internet i fjerntliggende områder.