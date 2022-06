Hånet på tv: - Din far er død

Den professionelle wrestler, 48-årige Christian Cage, har taget den personlige sviner til et helt nyt niveau.

Og det gik ud over Jack Perry, som i wrestlingkredse er kendt som Jungle Boy og i andre kredse som 'Beverly Hills 90201'-stjernen Luke Perrys søn.

Christian Cage har fungeret som wrestling-mentor for 25-årige Jack Perry og måtte 15. juni gå i ringen for at hjælpe en slagen jungledreng i sikkerhed. Men i ren skuffelse over knægtens nederlaget gik Christian Cage efterfølgende til angreb på Jungle Boy med blandt andet metalstole.

Og nu har Cage så godt og grundig bekræftet, at han er færdig med Perry, som på det seneste har tabt flere kampe.

Det skete i et wrestling-program onsdag aften, hvor Christian Cage startede en kæmpe sviner af først Perrys mor, som han havde bedt undskylde for overhovedet at føde Jack. Han mente også, at moderen altid havde haft et håb om, at Cage skulle være en faderfigur for Jack.

Og så flippede han ellers helt ud i en direkte tale til Jungle Boy.

- Jeg har aldrig haft lyst til at være din far. Jeg har aldrig ønsket at være en faderfigur for dig. Du har en far. Men din far er død.

Luke Perry døde som 52-årig i 2019.

'Damn!'

Her brød programmets ene kommentator lige ind med 'damn', før Cage fortsatte:

- Og det er sikkert en god ting, Jungle Boy, for han ville være flov og skamfuld over at se, hvad du blev til. Han ville skamme sig over at se dig krøllet sammen som en bold ved mine fødder, mens du nægter at rejse dig og kæmpe videre.

- Nyd din tidlige pension som 25-årig, fortsatte Christian Cage, hvorefter han blev overdøvet og afbrudt af Baltimoras 'Tarzan Boy' fra hallens højtaleranlæg.

Og selv om store dele af wrestling-verdenen er aftalt spil, så virkede svineren alligevel som en anelse over stregen.

Se svineren og bedøm selv her:

Jack Perrys far, Luke Perry, var bedst kendt for sin rolle som Dylan McKay i ungdomsserien 'Beverly Hills 902010'. Han døde som 52-årig i 2019.