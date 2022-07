Hård kritik af Beckham: Skidt situationsfornemmelse!

'Posh Spice' er kommet på TikTok, men har allerede udløst ramaskrig, efter at hun joker med sin diet og sine madvaner, mens store dele af befolkningen midt i inflations-krisen kæmper for bare at få smør på brødet

Victoria Beckham er endelig kommet på det mest populære sociale medie i verden netop nu, TikTok, og laver i en af sine første videoer, der har fået 4,5 millioner views, sjov med sin - i 25 år - uforandrede diæt.

Den består af et lille stykke grillet fisk - fortrinsvis laks - med en koket bunke kogte grøntsager ved siden af.

TikTok er i nyere tid blevet kendt for den ofte sjove og kække tone i de mange humoristiske videoer, folk lægger ud, men alligevel kan en del folk og følgere hos Victoria Beckham ikke se det spøjse i hendes mad-video.

Det er nemlig dårlig stil og skidt situationsfornemmelse, må man forstå, at lægge sådan noget ud, mens store dele af befolkningen, der ikke er så økonomisk begunstiget som 'The Beckhams', kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.

Ligesom herhjemme er inflationen således skudt massivt i vejret i Storbritannien, og mange familier må vende enhver øre for at få lønnen eller understøttelsen til at slå til, efter at forbrugspriserne er røget på himmelflugt.

'Dette er ikke tid og sted for den slags', lyder det kritisk fra en følger.

'Dårlig situationsfornemmelse', siger en anden.

'Du er ude af trit med virkeligheden', skriver en tredje.

Diæt afsløret af David

Der er dog også fans, som er ovenud begejstrede over Victoria Beckhams selvironiske take på sine madvaner, der ofte har været til stor debat i det britiske, hvor de går endnu mere op i deres kendte end herhjemme, fordi hun gennem mange år er fremstået meget tynd.

'Du er grineren - vi vil se mere', lyder det fra en følger.

'Jeg elsker hendes humor - hun er aldrig bange for at gøre grin med sig selv', skriver en anden.

'Velkommen til TikTok, dronning', skriver en tredje.

Victoria Beckham, der dengang hed Adams til efternavn, kom med i Spice Girls i midten af 90'erne. Kort efter mødte hun sin kommende mand, David Beckham, til et arrangement i en spiller-lounge i Manchester, hvor han spillede for United. Foto: Ritzau Scanpix

Videoen, hvor Victoria Beckham laver sjov med sin faste slankemenu gennem mange år, er altså på et døgn set flere millioner gange. Det er til trods for, at hun 'kun' har fået 100.000 følgere i samme tidsrum.

- TikTok er en spændende platform. Det er nyt territorium og et andet publikum, men det føles som det naturlige skridt. Jeg kan ikke vente med at dele, hvad vi har skabt. På det personlige plan var jeg nødt til at give efter i forhold til ungerne på et eller andet tidspunkt. Bare lad være med at forvente, at jeg danser, udtaler Victoria Beckham til britiske Vogue.

Det var tilbage i februar, at offentligheden for alvor fik indblik i Victoria Beckhams foretrukne måltid. Her deltog hendes berømte mand, eksfodboldspiller David Beckham, i en podcast ved navn 'River Café's Table 4', og afslørede, at hans Spice Girl derhjemme kun spiser grillet fisk og kogte grøntsager, og at det har været sådan siden de mødtes i 1997.

Velbekomme!