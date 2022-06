Hård kritik: Vanvittigt respektløst!

Man siger, at klæder skaber folk.

Men realitystjernen Kim Kardashian må sande, at klæder også skaber drama.

Tilbage i maj troppede 41-årige Kardashian op til den årlige Met Gala iført den ikoniske kjole, som Marilyn Monroe bar til sin optræden for præsident John F. Kennedy tilbage i 1962.

Kjolen, der har skrevet sig ind i historien, er normalt udstillet på et museum - nærmere bestemt på Ripleys Believe It or Not! i Orlando.

- Jeg er ekstremt respektfuld over for kjolen, og hvad den betyder for amerikansk historie, sagde Kardashian til Vogue forud for festen.

- Jeg ville aldrig sidde i den eller spise i den eller udgøre risiko for at beskadige den, og jeg vil ikke have kropsmakeup på, som jeg ellers plejer.'

Men nu lader det til, at det gamle, sarte stof ikke har haft godt af turen i manegen.

For selvom realitystjernen tabte sig lige omkring syv kilo for at kunne skrue sig ned i kjolen - og i øvrigt skiftede til en kopi efter turen op ad den røde løber - så har kjolen øjensynligt lidt overlast af at være blevet krænget op omkring Kim Kardashians krop.

Mediet PopCrave har tweetet billeder af kjolen før og efter, den har siddet på Kim Kardashian, og det ligner her, at der både mangler krystaller, og at stoffet er blevet strukket i tynde trevler omme på bagsiden.

'Skulle aldrig have haft lov'

På Twitter er folk ikke begejstrede for, at kjolen har lidt overlast i kølvandet på stuntet.

'Folk er vrede, fordi Marilyn bogstaveligt talt fik syet den kjole på sig med anmodningen om, at ingen andre måtte bære den. Den krævede allerede særlige foranstaltninger for at blive udstillet på museet. Kims handlinger er vanvittigt respektløse'.

'Hun havde den på i 11 minutter og formåede stadig at ødelægge kjolen. Det betyder ikke noget, at hun skiftede, hun skulle ikke have haft den på i første omgang'.

'Jeg forstår ikke, hvorfor det nogensinde var en mulighed for hende at bære den... Jeg er en af ​​de få, der faktisk godt kan lide Kim og er Kardashian-fan, og selv jeg var imod, at hun skulle have den på. Hun endte alligevel med at skifte til en kopi, så hvad var meningen?! Ødelagde den for ingenting!'.

Og tilbage i maj luftede sakberen af de originale tegninger til kjolen også sin mening om valget af kjole.

- Jeg syntes, det var en stor fejl. Marilyn var en gudinde. En skør gudinde, men en gudinde. Hun var bare fabelagtig. Ingen fotograferer som hende. Og den blev lavet kun til hende. Det var designet til hende. Ingen andre skulle ses i den kjole, sagde designer Bob Mackie til Entertainment Weekly.

Kjolen er en af de dyreste kjoler i verden. Oprindeligt blev den solgt i 1962 for 140.000 dollars, hvilket svarer til cirka en million danske kroner. I 2016 blev kjolen købt af Ripleys Believe It or Not! for hele 4,81 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 34 millioner danske kroner.

For at kunne skrue sig ned i kjolen måtte Kim Kardashian undgå sukker og kalorier i en måned op til gallaen, ligesom hun også kunne fortælle, at det tog 14 timer at farve hendes naturlige mørke hår for at få den blonde farve, som fuldendte Marylin Monroe-looket. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

