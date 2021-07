Hård start: Følte sig overseksualiseret

Den blonde skuespiller Scarlett Johansson fortæller nu om, hvordan det var at arbejde i Hollywood som teenager.

Hun følte sig nemlig overseksualiseret.

Det fortæller den 36-årige amerikanske skuespiller til The Sun.

Scarlett Johansson, som har danske rødder, slog for alvor igennem, da hun var blot 17 år gammel. Det gjorde hun i 2003 i filmen 'Lost in Translation', hvor hun spillede over for Bill Murray.

- Da jeg arbejdede i mine tidligere 20'ere og egentlig også i slutningen af mine teenageår, følte jeg, at jeg altid blev castet til at være meget overseksualiseret, hvilket virkede til at være okay på tidspunktet, åbenbart, forklarer stjernen til mediet.

En anden tid

Det er en tid, som ikke findes mere, mener skuespillerinden, som beskriver det 'som en anden tid' for den kvindelige repræsentation i branchen.

- Selvom det var ikke mit eget syn på mig selv (at være et sexsymbol, red.), blev det på en måde skræddersyet til mig. Sikkert af en flok mænd i branchen, mener hun.

Scarlett Johansson har været i branchen i mange år og kan se, at der er 'en helt anden atmosfære nu'.

- Der er så mange skønne muligheder for kvinder, forklarer hun om forskellen på dengang, hun selv startede karrieren, og nu.