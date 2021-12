Hårdt ramt: - Tænker på døden hver dag

Den britiske komiker-legende Billy Connolly, 79, sætter i en ny dokumentar ord på den smertefulde tilstand, hans krop har sat ham i.

Connolly har siden 2013 lidt af Parkinsons sygdom, og han fortæller ifølge Metro, at sygdommen gradvist fjerner de ting, han elsker mest.

- Parkinsons sygdom har taget meget fra mig. Jeg kan ikke spille banjo længere. Det er bare larm. Jeg kan ikke jodle længere. Jeg kan ikke ryge cigarer. Den har fjernet mere og mere af det, jeg kan lide – det er smertefuldt, siger skotske Billy Connelly i dokumentaren og fortsætter:

- Men du er nødt til at have en Glasgow-attitude og sige: 'Aha, du tror, du har slået mig, prøv igen'. Jeg prøver bare at håndtere det. Hvis jeg falder, så falder jeg, siger han.

Billy Connolly regnes som en af Storbritanniens største komikere - ligesom han har medvirket i flere store film. Foto: Ritzau Scanpix

Billy Connolly, der også er kendt fra en række film som 'The Boondock Saints', 'The Last Samurai', 'The Hobbit: The Battle of the Five Armies', erkender, at døden er noget, der fylder meget hos ham. Faktisk hævder han, at han tænker dagligt på det – uden at det dog skræmmer ham synderligt.

- Jeg tænker meget på døden. Ikke på en overdreven måde, men hver dag.

- Jeg har set folk dø, og det er okay. Det er ikke smertefuldt. Du forsvinder bare, og så er det sket. Du udånder. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare det næste skridt, siger han.

Derfor vælger han – trods sin sygdom – at se positivt på den tid, han har her på jorden.

- Det er bedre at tænke positivt, være optimistisk og grine. Du har kun det éne liv. Nu lyder jeg som en prædikant, men vær eftertænksom og venlig, og det samme vil møde dig. Der er kun kærlighed. Det er alt, der er.