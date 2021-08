Hænges ud efter album-brøler

Hvad der formentlig var et velmenende forsøg fra Kim Kardashian på at vise støtte til hendes tidligere partner, Kanye West, har udviklet sig til lidt af en shitstorm mod stjernen.

Efter udgivelsen af Kanye Wests album 'Donda', delte hun en række stories på Instagram, der skulle vise, at hun hurtigt havde kastet sig over at lytte til de 26 nye numre.

Og selvom hendes stories hurtigt blev fjernet igen, fangede en lang række følgere alligevel, at hun havde begået noget af en bommert.

Billederne fra Kardashians story viste nemlig, at hun havde skruet helt ned for lyden på afspilningerne, og det har fået en lang række kritikere til tasterne.

På Twitter deles billederne vidt og bredt med kommentarer som:

'PINLIGT'.

Og:

'Kim Kardashian, der poster screenshots af, at hun lytter til Kanyes album uden lyd, slår mig helt ud'.

Kim Kardashian har dog ellers gjort, hvad hun kunne for at være med til at skabe omtale af 'Donda'. Forleden dukkede hun op til et promoveringsarrangement for albummet i brudekjole - et tiltag, der blev beskrevet i stor stil i pressen verden over.

Kanye West og Kim Kardashian blev gift i 2014. Tidligere i år meldte parret ud, at de skal skilles.

De har sammen fire børn, døtrene North West og Chicago West samt sønnerne Saint West og Psalm West.