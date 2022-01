Hængt ud: 'Forfærdelig' at samarbejde med

De fleste kender det. Arbejdet kan være rimelig meget op ad bakke, hvis man har en kollega, som man bare ikke kan komme overens med.

Den amerikanske skuespiller Jensen Ackles, der spillede sammen med Jessica Alba i tv-serien 'Dark Angel' fra 2000, afslører nu, hvordan det stod til mellem de to skuespillere på settet. Og det er ikke meget ros, han har tilovers for 40-årige Alba.

Det skriver en række udenlandske medier, herunder Independent og Variety.

Til spørgsmålet om, hvordan det var at arbejde sammen med hende, svarer 43-årige Ackles ganske kortfattet: 'fordærdeligt'.

- Hun (Jessica Alba, red.) var under et enormt pres, siger han i et afsnit af podcasten 'Inside Of You' og fortsætter:

- Hun var ung, hun var i et forhold, og det forårsagede en vis unødig stress, tilføjer skuespilleren.

På det tidspunkt datede Alba, der var 19, sin medskuespiller Michael Weatherly, som var 13 år ældre end hende.

Jensen Ackles var konstant oppe at skændes med Jessica Alba, indtil han gav tilbage igen, hvorefter skænderierne stilnede af. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Den pæne dreng

Jensen Ackles forklarer endvidere, at grunden til, at de to skuespiller ikke kunne med hinanden dengang, skyldtes den kendsgerning, at Jessica Alba ikke brød sig om Ackles' tilstedeværelse på settet.

- Hun var bare sådan: 'Åh, her er den smukke dreng, som produktionen har hevet ind for at få lidt mere pynt, fordi det er det, vi alle har brug for', sagde han.

Skænderierne fyldte så meget, at Jensen Ackles på et tidspunkt følte, han blev mobbet.

Men da det gik op for skuespilleren, at det ikke kunne fortsætte på den måde, besluttede han sig for at 'bekæmpe ild med ild', hvorefter de to kollegaer endte med at få en 'gensidig respekt for hinanden'.

Jensen Ackles har dog ikke kun negative minder om Jessica Alba. Han husker tydeligt, hvordan hun var en stor støtte for ham, dengang han mistede sin bedstefar.

- Hun gik bogstaveligt talt bare ind i min trailer og holdt om mig i en halv time, husker han.

Jessica Alba har ikke kommenteret anklagerne fra sin tidligere kollega.