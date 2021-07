Hæver forlovelsen

Det har været en hvirvelvind af et forhold for den britiske skuespiller Sheridan Smith.

I 2018 mødte hun Jamie Horn på datingappen Tinder, og kort efter var de to forlovede.

Sidste år blev parret forældre til sønnen Billy, men nu vælger de altså at gå fra hinanden.

Det fortæller de til The Sun.

'Det er med stor stor, at vi har besluttet at gå hver til sit. Vi bliver ved med at være fælles om opdragelsen af vores søn, og vi håber, I vil respektere vores privatliv i denne svære tid. Tak,' lyder det i udtalelsen fra parret.

Parret mødtes på Tinder og blev hurtigt forelskede. Foto: Getty Images

Parret medvirkede sidste år i en dokumentar om Sheridans graviditet.

Her fortalte de også om, hvordan de mødte hinanden på Tinder, og at det ikke tog mange minutter ved deres første møde, før de vidste, at de skulle være sammnen.

- Hun kom ind på baren og så på mig. Hun smilede, og det var det, der skulle til, fortalte Jamie Horn, der arbejder med forsikringer.

Hvad der ligger til grund for parrets brud, vides endnu ikke.