Den Oscar- og Emmy-nominerede skuespiller Hal Holbrook er død.

Han blev 95 år og gik bort 23. januar. Det bekræfter hans personlige assistent ifølge The New York Times.

Holbrooks CV bød på roller i Steven Spielbergs 'Lincoln', 'All the President's Men', 'Sons of Anarchy' og 'Into the Wild', hvor han spillede en aldrende, sorgramt mand, som hovedpersonen flyttede ind hos undervejs. Rollen gav ham en Oscar-nominering.

Hal Holbrook i 'Into the Wild'. Foto: Paramount

Men mest af alt høstede han anerkendelse for sin legemliggørelse af humoristen Mark Twain, hvilket han underholdte med i et one man show, der endte med at køre i seks årtier.

Hans sidste tv-roller var gæstevisits i 'Greys hvide verden' og 'Hawaii Five-O'.

Han efterlader sig tre børn, to bonusbørn, to børnebørn og to oldebørn.