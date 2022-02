Han er SLET ikke til at kende

Sean Penn er SLET ikke til at kende i den kommende minieserie 'Gaslit', der behandler den sande historie om Watergate-skandalen, som i 1974 fældede USA's daværende præsident, Richard Nixon.

Sean Penn som vi kender ham. Foto: RitzauScanpix

Hollywood-stjernen spiller den temperamentsfulde og hensynsløse justitsminister John N. Mitchell, der var Nixons nærmeste ven og allierede. Han var samtidig dybt forelsket i sin kone, Martha Mitchell - en åbenmundet berømthed fra Arkansas spillet af Julia Roberts.

- 'Gaslit' er Watergate-fortællingen, du aldrig har fået før. I centrum af serien er Martha Mitchell, en usandsynlig whistleblower, som med bulder og brag er den første person til at afsløre skandalen, og som i sidste ende bliver genstand for en ondskabsfuld smædekampagne fra Det Hvide Hus, delvist iværksat af sin egen, elskede mand, justitsminister John Mitchell, udtaler seriens skaber, Robbie Pickering, i en pressemeddelelse.

En ugenkendelig Sean Penn i 'Gaslit'. Pr-foto

'Gaslit' beskrives som et moderne take på Watergate, der fokuserer på skandalens ufortalte historier og glemte hovedpersoner - fra Nixons opportunistiske underordnede over de vilde ildsjæle, der hjælper til med forbrydelsen, til whistleblowerne, der i sidste ende får hele den rådne organisation til at styrte i grus.

- Målet med projektet har hele tiden været at koble ægte menneskelighed på emnet, hvilket giver en langt rigere og mere relatérbar historie end de normalt mandsdominerede politiske dramaer om perioden, siger Robbie Pickering.

Sean Penn og Julia Roberts som John N. Mitchell og Martha Mitchell i 'Gaslit'. Pr-foto

'Gaslit' er baseret på første sæson af podcasten 'Slow Burn'. Miniserien kan streames på Viaplay fra 24. april.

