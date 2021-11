- Han jagtede mig med en kniv

Under en takketale fortalte Salma Hayek om en frygtelig oplevelse på Hollywood Boulevard

Salma Hayek burde smile stort og takke alle og enhver, da hun fik sin egen stjerne på Hollywood Boulevards Walk of Fame.

Sådan plejer det i hvert fald at være.

Men under sin takketale valgte Salma Hayek i stedet ifølge nme.com at fortælle, hvad hun altid har forbundet med den ikoniske boulevard.

- Jeg vil sige, at jeg er meget berørt i aften. Det er, naturligvis, en stor ære, men for mig handler i aften også om at hele. Jeg vil fortælle jer en skrækhistorie.

Tog en kniv frem

Skrækhistorien fandt sted cirka to år efter, hun var flyttet til USA. Her fik hun besøg af nogle venner fra Mexico, der gerne ville se den verdensberømte gade. Så de tog afsted.

Ifølge skuespillerinden gik de langs boulevarden, da en hjemløs mand kaldte dem hen til sig. Hun ignorerede ham, og så startede problemerne, da han begyndte at følge efter dem.

- Jeg gik videre, og det tog han ilde op. Han rejste sig, tog en kniv frem og fulgte efter os - særligt mig, og han forsøgte at stikke mig. Jeg løb, så hurtigt jeg kunne, og ingen hjalp os.

- Jeg bad folk ringe til politiet, men ingen kom. Til slut løb vi ind i en butik, fordi vi var udmattede, og det hele var skræmmende. Vi hoppede over disken, og jeg greb en slags pind, så jeg måtte holde ham væk fra os med en pind, beretter hun.

Skræmt væk

Ifølge Hayek fortsatte hun med at forsøge at holde manden væk, indtil to mænd - der ifølge Hayek var tilknyttet Hells Angels - kom dem til undsætning og fik skræmt manden væk.

- Hver gang jeg har tænkt på Hollywood Boulevard, har jeg tænkt på denne episode, fortalte hun i sin takketale.

Med Salma Hayeks stjerne har 2.709 kendte fået en stjerne på boulevarden.