Han kan ikke udtale sit eget navn

Justin Theroux har haft 49 år til at øve sig, men han har endnu ikke lært at udtale sit efternavn.

Det mener hans onkel Paul, der deler efternavn med den kendte instruktør og skuespiller.

Paul Theroux er forfatter og har skrevet bogen 'The Mosquito Coast' fra 1981, der nu bliver til en tv-serie med Justin Theroux i hovedrollen. I den forbindelse har de talt med People.

- 'The Mosquito Coast' blev skrevet af min onkel Paul, som jeg har fået mit mellemnavn fra. Justin Paul Theroux, siger skuespilleren i et videoklip, hvor han udtaler navnet som 'tha-row'.

Umiddelbart efter dukker hans onkel så op på skærmen og retter nevøens - ifølge ham - forkerte udtale af familiens navn.

- Nogle gang kalder han sig selv Justin Theroux, siger 80-årige Paul Theroux og udtaler det på samme måde som nevøen, inden han fortsætter:

- Det er et fransk navn, slår han fast og understreger, at det skal udtales 'tha-roo' med en lang u-lyd til sidst.

Paul Theroux i 1983. Foto: Bob Dear/Ritzau Scanpix

Baseret på familien

Begge familiemedlemmer siger, at det er helt tilfældigt, at de nu begge er blevet en del af dette projekt.

- Jeg vidste ikke, at han var til audition. Jeg vidste ikke, han havde noget med det at gøre. Jeg vidste ikke engang, at han var vild med bogen. Jeg er virkelig glad for, at han er med, og der er nogle replikker i serien, der ikke er i bogen, fordi Justin har taget det med fra vores familiehistorie.

Paul Theroux har nemlig ladet sig inspirere rigtig meget af familien, da han skrev bogen i 1981.

- Karakteren Allie Fox fra bogen er løst baseret på flere familiemedlemmer - en af dem kan jeg vist roligt sige er min farfar, Albert Theroux, der var en meget arbejdsom mand, siger Justin Theroux.

'The Mosquito Coast' har premiere på Apple+ 30. april, hvor de to første episoder bliver gjort tilgængelige.

Serien handler om opfinder og idealist Allie Fox, spillet af Justin Theroux, som ender på flugt fra den amerikanske regering og rykker familien til Mexico.