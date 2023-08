'Hannah Montana'-stjerne anholdt

Mitchel Musso blev i weekenden arresteret for at stjæle og være offentligt beruset

Noget tyder på, at Mitchel Musso, der er kendt for at spille Hannah Montanas bedste ven, Oliver Oken, ikke har mange penge tilbage efter Disney-rollen.

Eller også har han bare haft en kæmpe brandert.

Mandag morgen offentliggjorde TMZ nemlig et mugshot af den tidligere Disney-stjerne.

Her er det omtalte mugshot af Mitchel Musso. Foto: Rockwall County Sheriff's Office

Stjal en pose chips

Politiet fik ifølge TMZ et opkald fra et hotel lørdag nat, hvor personalet hævdede, at Musso havde opført sig fjendligt.

I sin fuldskab var han ifølge politiet gået ind på hotellet og åbnet en pose chips, som han havde spist. Da personalet havde bedt ham om at betale, havde den 32-årige stjerne angiveligt reageret verbalt voldeligt.

Han tilbragte lørdag nat i et fængsel i Texas efter at være blevet anholdt af politiet for at stjæle en pose chips og være beruset offentligt. Han er sidenhen blevet løsladt mod kaution.

På mugshottet ser Mitchel Musso ikke ligefrem sprudlende ud, hvor han også er iført et håndklæde henover sit bare bryst.

Udover at være medvirke i 'Hannah Motana', lagde Mitchel Musso stemme til animations-serien 'Phineas og Ferb', og fra 2010 til 2013 delte han hovedrollen i Disney-serien 'Et par konger' med Doc Shaw.