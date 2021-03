Har brugt millionbeløb på narko

Det kommer ikke som en overraskelse, at June Shannon - der nok bedre blot er kendt som Mama June - har prøvet lidt af hvert, når det kommer til narko.

Realitydeltageren har tidligere været på afvænning og blev i foråret 2019 anholdt og sigtet for besiddelse af narko sammen med sin kæreste, Geno Doak.

Realitystjerne helt til rotterne: Tænderne smuldrer

Nu fortæller hun, at afhængigheden har kostet hende dyrt økonomisk. Det sker i et interview med Acces Hollywood forud for premieren på serien 'Mama June: Road to Redemption', hvor man følger hendes kamp for at slippe af med narkoen.

- Jeg vil sige, at i det sidste år af vores afhængighed brugte vi nok godt 900.000 dollars (svarende til 5,6 millioner kroner, red.). Så mange penge sendte vi til vores narko-mand, siger hun i interviewet om hende og kæresten, Geno Doaks, misbrug.

Mama June (til højre) sammen med datteren Alana 'Honey Boo Boo' Thompson. Foto: Alana 'Honey Boo Boo' Thompson/Ritzau Scanpix

Taget med hårde stoffer i bilen

Mama June blev kendt i TLC-programmet 'Toddlers & Tiaras', hvor hun og familien dog var så populære, at de siden fik deres eget spinoff-program, 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Trods stor popularitet og gode seertal blev serien dog droppet i 2014, da det kom frem, at Mama June igen havde fundet sammen med sin ekskæreste Sugar Bear, der angiveligt tidligere havde forgrebet sig på en af hendes fire døtre.

Hun blev dog siden taget til nåde af tv-stationerne, og i programserien 'Mama June: From Not to Hot' fik man mulighed for at følge hende, mens hun tabte 130 kilo.

Nu er hun altså igen tilbage på skærmen med en forvandling.

Hun fortæller i interviewet, at hun har været clean i 14 måneder, efter hun mistede alle sin penge til narkoen. Hun havde kun ti kroner tilbage på sin konto, da hun valgte at tage på afvænning, lyder det.