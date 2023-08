Har du råd? Køb Elvis' revolver

Han var kendt for sin stemme og æggende hofter.

Men Elvis Presley havde ikke kun en stor kærlighed til musikken. Han var også stor fan af våben.

Han skulle have haft et arsenal på mere end 30 forskellige skydevåben, og et af dem er nu kommet på auktion.

Det drejer sig om Smith & Wesson model 53-revolveren, som altså nu kan blive din.

'Can't help Falling in Love'-sangeren fik revolveren blot ni måneder før sin død i 1977.

Revolveren har også fået en kærlig behandling af Smith & Wessons gravør Russel Smith, som har udsmykket revolveren med sølvstjerner og guldbånd, ligesom man også finder en hvidhovedet havørn, der holder et amerikansk flag på den ene side.

Revolveren bliver sat på auktion gennem Rock Island-auktionshuset, hvor man forventer, at salgsprisen landet et sted mellem 60.000 og 90.000 dollars, hvilket svarer til et sted mellem 400.000 og 600.000 danske kroner.

Hvis du vil afgive et bud, finder auktionenen sted den 26. august.

Det er denne sag, der vurderes at hive omkring en halv million kroner i land ved et salg. Foto: Rock Island Auction

Brugte hele sin fars arv

Det er altså ikke småpenge, man skal have op af lommen, hvis man vil have fat i Elvis gamle seksløber.

Småpenge var til gengæld nogenlunde dét, som Elvis Presleys eneste barn, Lisa Marie Presley, havde at gøre godt med frem til sin død i januar tidligere på året.

Siden kom det nemlig frem, at hun havde formøblet hele sin arv fra sin berømte far, og at hun havde et forbrug på langt over en halv million kroner om måneden.

En række dårlige forretningsbeslutninger og et tårnhøjt forbrug gjorde, at arven på 100 millioner dollars var væk, og Lisa Marie Presley havde oven i købet en skattegæld på mere end en million dollars.

Det skrev flere internationale medier, heriblandt New York Post.

Lisa Marie Presley var enebarn af Elvis og Priscilla Presley, og derfor arvede hun angiveligt omkring 100 millioner dollars, svarende til omkring 686 millioner kroner.

Men i november 2022 blev hun tvunget til at offentliggøre sin økonomi i forbindelse med en retssag, og her kom det frem, at hun havde mindre end en million dollars i sit navn. Helt præcist 95.266 dollars i kontanter og 714.775 dollars i investeringer som aktier og lignende.

Men med en skattegæld på over en million dollars var hendes formue altså negativ.