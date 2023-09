Har fået hemmeligt barn: Nu er han far til 11

I Elon Musks nye selvbiografi kan man læse, at han og sangeren Grimes har fået deres tredje barn sammen

Børneflokken vokser næsten i samme takt med pengetanken.

For nu kan verdens rigeste person, Elon Musk, afsløre, at der er landet endnu en arving til hans imperium, når han en dag skal herfra.

Det er ifølge People Magazine beskrevet i hans nye selvbiografi, der udkommer tirsdag.

I bogen, der slet og ret hedder 'Elon Musk', kan man således læse, at Elon Musk og hans on/off-partner, sangeren Grimes, altså har fået en søn, der har fået navnet Techno Mechanicus, men blot bliver kaldt Tau.

Parret har i forvejen sønnen med det mundrette navn X AE A-XII fra 2020 og datteren Exa Dark Sideræl fra 2021.

Elon Musk og Grimes stod frem som par i 2018. Foto: zz/XPX/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Fik tvillinger med sin medarbejder

Elon Musk har seks børn fra sit ægteskab med den canadiske forfatter Justine Wilson, som han var gift med mellem 2000 og 2008. Parret mistede deres første barn blot ti uger efter fødslen i 2002.

Men det er ikke kun kærester og koner, som Elon Musk har fået unger med.

Sidste år kunne erhvervsmediet Business Insider via en indsigt i retsdokumenter rapportere, at Tesla-stifteren i november 2021 fik tvillinger med Shivon Zilis, der er chef i Musks firma Neurolink.

Dermed er tvillingerne født, blot få uger før Musk og ekskæresten Grimes fik datteren Exa Dark Sideræl.

Datter dropper efternavn

Dog er det ikke alle Musks børn, der ønsker at have noget med ham at gøre.

Elon Musks transkønnede datter har anmodet om en ændring af navn og fødselsattest i forbindelse med sit kønsskifte.

Men en anden grund til navneskiftet er også, at 'hun ikke længere bor sammen med eller ønsker at være i familie med sin biologiske far på nogen måde'.