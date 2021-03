Har fået nok: 'Jeg græd hver dag'

Kim Kardashian støtter Britney Spears efter at have set dokumentaren 'Framing Britney'

Efter at have set den omdiskuterede dokumentar 'Framing Britney' er Kim Kardashian røget direkte til tasterne.

Dokumentaren satte nemlig en masse tanker i gang hos 'Keeping Up With the Kardashian'-stjernen, der selv har oplevet samme modgang fra medierne.

'Den måde som medierne spillede en stor rolle i hendes liv. Det kan være enormt traumatiserende, og det kan virkelig knække selv den stærkeste person', skriver Kim Kardashian i sin story på Instagram.

Da Kim Kardashian var gravid med datteren North, blev hun ramt af svangerskabsforgiftning, hvilket resulterede i, at hun tog 27 kilo på og fødte seks uger for tidligt.

'Jeg græd hver evig eneste dag på grund af, hvad der skete med min krop.', skriver hun.

Desuden skriver hun, at det primært var måden medierne dækkede hendes graviditet på, der gjorde hende usikker og ked af det.

Tilbage i 2013, da Kim Kardashian var gravid med North. Foto: Ritzau Scanpix/Corredor99

Kim Kardashian har delt en række billeder af forskellige forsider, hvor hun bliver sammenlignet med det som samfundet anser som en gravid og sund person. Derudover blev hun også flere gange sammenlignet med hvalen Shamu.

'Jeg deler det her, da jeg virkelig håber, at alle der på den ene eller anden måde er involveret i at bruge mobning som en metode til at knække folk, vil overveje at vise lidt forståelse og medfølelse', skriver hun til sidst.