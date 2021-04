Har fået opereret bryster 12 gange

Den 42-årige engelske glamour-model Katie Price har fået lavet sig et 'boob job' for 12. gang.

Det fortæller hun til den engelske avis The Sun.

Glamour-modellen fik ellers lavet nye bryster for et år siden, men resultatet af operationen var, ifølge Katie Price, knap så vellykket.

Se glamour-models rigtige tænder

- Jeg fik lavet mine bryster i Tyrkiet og de var deforme, det var så forfærdeligt, fortæller Katie Price til The Sun om operation sidste år.

Nu har hun så få lavet brysterne om igen - denne gang tog hun til en klinik i Belgien. Hun fortæller også, at det er den samme klinik, hvor hun også har fået lavet sine ansigtsoperationer.

- Jeg er så tilfreds, siger Katie Price om resultat af den seneste operation til The Sun.

Katie Price fik sin første operation tilbage i 1998.

Skilt endnu en gang

Rygter om graviditet

Der har været mange rygte på det seneste om, at Katie Price var gravid, især da Katie Prices forlovede, reality-stjernen Carl Woods, blev set ude foran et supermarked med en graviditetstest i hånden. Glamour-modellen afviste dog, at hun ventede barn nummer seks.

Den 42-årige glamour-model har dog i et interview fra tidligere i år fortalt, at hun gerne ville have mange flere børn.

Mor til fem: Vil have fire børn mere

- Hvis jeg kan, vil jeg helt sikkert gerne have fire børn mere. Det kan jeg muligvis, men min alder hjælper ikke. Realistisk set håber jeg på to mere, sagde Katie Price tidligere i år.