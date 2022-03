Har fundet ti stoffer i Hawkins krop

I alt 10 forskellige typer stoffer og medicin er blevet fundet i afdøde Taylor Hawkins' krop.

Det skriver det colombianske statsadvokatkontor på Twitter.

'De første resultater af prøverne indikerer, at der var 10 stoffer til stede: THC (marihuana), antidepressiver, benzodiazepiner og opioder blandt andre,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Her står videre, at en dødsårsag endnu ikke er endeligt klarlagt, og at den retsmedicinske efterforskning vil fortsætte.

De lokale sundhedsmyndigheder sagde lørdag i en pressemeddelelse, at de blev kaldt ud til hotellet, efter de havde modtaget opkald om en 'patient med brystsmerter', lød det.

Da de ankom til stedet forsøgte de kortvarigt genoplivning, men der var ingen respons, og han blev erklæret død.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kvinde tænder et lys ude foran luksushotellet Casa Medina Bogotá, hvor Foo Fighters' trommeslager, Taylor Hawkins, blev fundet død fredag aften lokal tid. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

Fundet på hotelværelse

Lørdag morgen dansk tid meddelte bandet selv på Instagram, at Taylor Hawkins er død.

- Foo Fighters-familien er knust over det tragiske og alt for tidlige tab af vores elskede Taylor Hawkins, skrev de tidligt lørdag morgen dansk tid.

Det var planen, at bandet skulle spille koncert i Bogotá, den colombianske hovedstad, fredag aften.

Samme aften blev han ifølge internationale medier fundet død på sit hotelværelse.

Bandet er disse dage på turné i Sydamerika som et led i en større verdensturné.

Tidligere har Taylor Hawkins kæmpet med et stofmisbrug. Han overlevede en heroin overdosis i 2001.

Med i 25 år

Taylor Hawkins har siddet ved trommerne i det verdensberømte band i 25 år, efter han overtog for William Goldsmith tre år inde i bandets levetid i 1997.

Ifølge Sky News ringede han selv til forsanger Dave Grohl, der inden bandets fødsel spillede trommer i et andet legendarisk rockband, Nirvana, da William Goldsmith forlod bandet.

Senere, i sin autobiografi fra 2021, kaldte Dave Grohl ham for sin 'bedste ven og partner in crime', skriver magasinet Rolling Stone.

Inden da havde Taylor Hawkins netop turneret med rockikon og Grammy-sluger Alanis Morisette.