Har holdt det hemmeligt: Kendispar er blevet forældre

2022 sluttede glædeligt for Gemma Arterton og Rory Keenan, men det er først nu, de fortæller om det.

Her fødte skuespilleren nemlig en søn, der er parrets første barn. Det bekræfter hun ifølge Metro i en radioudsendelse på Radio 2.

- Vi er meget glade. Han blev født lige før jul. En lille julenisse, siger hun i programmet.

37-årige Gemma Arterton, der blandt andet er kendt for sin rolle som agent Strawberry Fields i James Bond-filmen 'Quantum of Solace', er normalt ikke glad for at tale offentligt om sit privatliv. Sidste år stod hun dog frem på den røde løber, hvor hun var tydeligt gravid, og hun fortalte den glædelige nyhed, at hun ventede sit første barn.

Sønnens far er den irske skuespiller Rory Keenan, 42, der blandt andet har medvirket i tre episoder af 'Peaky Blinders'.

De to blev gift i 2019, efter de året forinden gentagne gange var blevet spottet sammen. Dengang foregik brylluppet også i hemmelighed.

Gemma Arterton har tidligere været gift med Stefano Catelli. De to sagde ja til hinanden i 2010, men tre år senere valgte de at gå fra hinanden.

Hun har udover James Bond-filmen også medvirket i film som 'Clash of the Titans', 'Murder Mystery' og 'Prince of Persia: The Sands of Time'.

