Har kæmpet i årevis

- Hver nat føltes det som at gå planken ud.

Sådan lyder det fra den 53-årige 'Friends'-skuespiller Jennifer Aniston, som har kæmpet med søvnproblemer, siden hun var i 30'erne.

Det amerikanske medie People har talt med skuespilleren, som forklarer, at søvnproblemerne har haft enorme konsekvenser for hende.

- Når man er ung, er man uovervindelig og kan sagtens fungere på manglende søvn, men jo ældre man bliver, desto mere påvirker det ens psyke og fysik, lyder det fra Aniston.

- For at leve et sundt liv skal man have det rigtige mad, sove godt og dyrke motion. Hvis man ikke får sovet, er det stort set umuligt at have styr på de to andre aspekter.

Satte gang i alarmerne

Da søvnmanglen var værst for Aniston, kunne hun ligge en hel nat og bare kigge på klokken. Hvilket hun forklarer er et stort 'no-go', da man i så fald bare ligger og ser på, hvor mange resterende sovetimer man har tilbage.

Det førte til, at hun begyndte at bekymre sig om sovetid, hvilket bestemt ikke hjælper. Desto mere hun bekymrede sig desto dårligere søvn.

På det tidspunkt oplevede Aniston også, at hun kom til at gå i søvne.

- Jeg vågnede ved, at jeg havde sat alarmerne i gang i mit hus.

Jennifer Aniston anbefaler alle, der kæmper med søvnproblemer, at kontakte deres læge. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Søg lægehjælp

Heldigvis går skuespilleren ikke længere i søvne, og hun har fået bedre styr på sin søvnrytme. Det har hun formået ved at give sig selv tid, inden hun går i seng til at slappe af. Så sørger hun for at strække ud eller dyrke lidt yoga inden og holder telefonen ude af soveværelset.

Desuden er det vigtigt for hendes søvn, at hun går i seng på nogenlunde samme tidspunkt hver nat, fortæller skuespilleren.

Hun opfordrer desuden alle, som oplever søvnproblemer, til at kontakte deres læge.