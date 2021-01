Har konstant kærestens øjne i nakken

Nu har han fået øjne i nakken. David og Victoria Beckhams ældste søn, Brooklyn Beckham, har nemlig fået sin kærestes øjne tatoveret på sin nakke. Under tatoveringen har han også fået tatoveret et kærlighedsbrev fra sin 26-årige kæreste Nicola Peltz.

Til opslaget skriver Brooklyn Beckham kort og godt: 'Kærlighedsord.'

Selve det tatoverede kærestebrev fra Nicola Peltz lyder således:

'Du er min dreng for altid. Læs det her, hver gang du føler dig urolig. Jeg ønsker, at du skal vide, hvor højt elsket, du er. Du har det rareste hjerte, jeg nogensinde har mødt. Og jeg håber, at jeg aldrig en eneste dag skal være uden din kærlighed. Jeg synes, at du er så utrolig. Jeg ved, at vi kan komme igennem alt sammen, hvis bare du trækker vejret langsomt og udviser tillid. Jeg elsker dig umådeligt. Kærlighed altid. '

Således lyder ordene fra Nicola Peltz, der afslutter således: 'Din kommende kone.' Parret blev forlovet i juli måned sidste år.

Her ses Brooklyn med sine berømte forældre Victoria og David Beckham. Foto: Ritzau Scanpix.

Tatoveringen fik mange af Brooklyns 12,2 millioner følgere på Instagram til at spærre øjnene op:

'Jeg håber ikke, at i snart bryder forlovelsen. Så står du tilbage med den tatovering på nakken.'

'Det bliver hårdt arbejde at fjerne den tatovering om 10 år.'

'Åh Gud. Jeg håber ikke, at i slår op med hinanden.'

'Jeg håber virkelig, at jeres forhold holder. Den tatovering er i den grad en forpligtigelse.'

'Denne besættelse er på grænsen til sindssyge.'

'Når i bliver gift står der stadig kun 'din kommende kone' på din nakke.'

Siden har Brooklyn også lagt dette billede ud af sig selv og sin forlovede Nicola, der viser, hvor forelsket han er i hende.

Her skriver Brooklyn: 'Jeg lader dig aldrig gå.'