Har lagt alkoholen på hylden

Den amerikanske stjerneskuespiller Drew Barrymore havde egentlig besluttet, at hendes beslutning om at droppe alkohol skulle forblive privat.

Den beslutning har hun dog nu valgt at omgøre, fortæller hun i et interview på CBS Mornings, hvor hun samtidig løfter sløret for, hvor lang tid der er gået, siden hun sidst indtog en alkoholisk drik.

- Nu vil jeg sige noget for første gang i lang tid. Jeg har ikke drukket alkohol i to og et halvt år. Det var noget, der bare ikke var godt for mig og mit liv, lyder det fra Drew Barrymore.

Hun forklarer, at hun ikke har valgt at dele denne beslutning med resten af verden for at få opmærksomhed, men fordi det er en vigtig del af hendes vej mod at bryde den dårlige cirkel.

- Når man er fanget i et mønster, eller hvis man gennemgår noget, som man ikke bare indrømmer og siger højt, men også tvinger sig selv til at forandre, så bryder man med den følelse af at være svag, der står i vejen for, at man kan ændre sit liv, siger 46-årige Barrymore.

Vil vise sårbarhed

Interviewet med CBS Mornings kommer, efter Drew Barrymore i set eget talkshow 'The Drew Barrymore Show' har interviewet rapperen Machine Gun Kelly.

Her talte de to berømtheder med hinanden om, at de gerne vil vise omverdenen et mere realistisk billede af dem selv, hvor de blandt andet også lægger åbent frem, når de ikke har det så godt.

Det, forklarer Drew Barrymore, er noget, der ligger hende meget på sinde.

- Jeg tror, tiden er til at overveje, hvordan vi kan vise vores sårbarhed og de ting, vi går igennem. Vi skal tale om, hvordan vi har det, og om hvordan vi får det bedre. Jeg ville ikke være overrasket, hvis der lige om lidt opstår en modreaktion på den perfekthedskultur, vi ser i øjeblikket på sociale medier, siger hun til værterne på CBS.

Drew Barrymore er kendt fra film som 'Charlie's Angels' og 'He's Just Not That Into You'. I sine helt unge år optrådte hun desuden på forsiden af Playboy Magazine. Den historie får du her.