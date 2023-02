Har nu været forsvundet i en måned: 'Der er stadig håb'

Familien virker til at have givet op, men myndighederne i det sydlige Californien er fortsat optimistiske i forhold til at finde den forsvundne stjerne Julian Sands i live

For nogle uger siden meldte broderen til den forsvundne britiske skuespiller Julian Sands ud, at 'han vidste, det værste var sket'.

Familien havde givet op. Den havde havde forberedt sig på, at Julian Sands er død, og måske endda aldrig bliver fundet.

Sands har nu været savnet i en måned, efter først at være blevet meldt savnet i Mount Baldy-regionen i San Gabriel-bjergene den 13. januar, hvor han var taget på vandretur.

Men myndighederne i det sydlige Californien er fortsat optimistiske i jagten på Julian Sands.

I en officiel udmelding deler de, at man stadig har håb om at finde 'Et værelse med udsigt'-skuespilleren i live, men indrømmer, at resultatet af eftersøgningen risikerer at være nedslående.

- Med hensyn til søgningen efter Julian Sands forbliver vi håbefulde, men ved, at resultatet muligvis ikke bliver, som vi ønsker, siger en talsmand for San Bernardino County Sheriff's Department nyhedsbureauet PA.

Julian Sands havde - ud over skuespillet - en kæmpe passion for hiking. Her ved en tidligere lejlighed på en bjergtop. Privatfoto

Dårlige vejrforhold

Forholdene i det område, Julian Sands menes at være forsvundet i, har ikke været gode, hvilket har besværliggjort eftersøgningen.

- Forholdene på Mount Baldy er fortsat til fare, og vi patruljerer stadig området med fly, når forholdene er til det. Vi planlægger også afsøge området til fods igen i nærmeste fremtid, lyder det.

Endnu et tegn på, at man bestemt ikke har opgivet af finde skuespilleren i live, er, at redningsmissionen fortsat er klassificeret som 'eftersøgning og redning' og endnu ikke en mission 'med henblik på at lokalisere et lig'.

Julian Sands har spillet med i en lang række film - heriblandt 'Araknofobi', 'Warlock' og 'Nøgen frokost'. På IMDB står han noteret for hele 160 roller i karrieren.