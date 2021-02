Har skjult stor hemmelighed i otte måneder

De seneste otte måneder har Ellie Goulding skjult for offentligheden, at hun er gravid

Den 34-årige sangstjerne Ellie Goulding og ægtemanden Caspar Jopling venter deres første barn.

Parret fandt ud af, at Goulding var gravid på deres første bryllupsdag tilbage i august, og Goulding er derfor nu 30 uger henne.

Hun har dog indtil nu holdt graviditeten hemmelig og har ikke delt de glædelige nyheder med offentligheden.

Men i et stort virtuelt interview med den britiske udgave af Vogue afslører Goulding, at hun venter sig - blandt andet ved at vise billeder frem af den voksende mave.

I interviewet fortæller Goulding, at hun i august livestreamede en koncert på et britisk museum, men at hun på daværende tidspunkt ikke selv kendte til graviditeten.

- Vi lavede det ene show. Jeg var gravid, og jeg anede det ikke. Det var på det tidspunkt, hvor Caspar og jeg var væk kort, som vi havde mulighed for i forbindelse med vores bryllupsdag, og det var der, vi fandt ud af det, lyder det fra Goulding.

Goulding og Jopling blev gift i 2019. Foto: Getty Images

Sangerinden lægger her ikke skjul på, at det slet ikke var planen, at de skulle være forældre nu.

- Det var ikke planen. Tanken om at være gravid var slet ikke virkelig. Men at skulle være forælder fik mig faktisk til at føle mig menneskelig, fortæller hun og fortsætter med at fortælle, at hun indtil nu har nydt graviditeten.

- Jeg har kurver, jeg aldrig har haft før, og jeg nyder det. Min mand nyder det også, siger hun med et grin.

Goulding fandt ud af, at hun var gravid, imens hun var i gang med at skrive en bog om sunde spisevaner, og det gjorde bestemt ikke situationen nem for sangerinden, der den seneste tid mest af alt har haft lyst til junkfood.

- Og jeg var nærmest rædselsslagen, fordi jeg pludselig ville have alle de forkerte ting, fortæller hun.

Familieforøgelsen betyder ikke en pause fra musikken for det unge talent. Efter fødslen hat Gouldning nemlig tænkt sig at indspille et nyt album.

Hun er i forvejen blandt andet kendt for store hits som 'Love Me Like You Do', 'Burn' og 'Still Falling for You'.