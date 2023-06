Harrison Ford: 'Lad mig fucking være'

80 er ingen alder for actionstjernen Harrison Ford.

Ford er kendt for sin medvirken i blandt andet 'Star Wars', 'Blade Runner' og i rollen som arkæologen Indiana Jones siden 1981.

Både under promoveringen og produktionen af femte og sidste 'Indiana Jones'-film med Harrison Ford i hovedrollen, er hans alder et vedvarende tema - til stor irritation for stjernen.

Hvad fanden!

Tidligt i 'Dial of Destiny' er der en scene, hvor Ford rider en hest på en metrostation i Manhattan.

Sekundet han afslutter scenen, kan han mærke flere hænder, der 'gramser' på hans ben.

'Jeg tænkte, hvad fanden? Det var som om, jeg var blevet angrebet af gramsende personer', siger Ford til Esquire om øjeblikket, hvor han kigger ned fra fra hesten og ser de ivrige kollegaer.

'Der var tre stuntmænd, der sørgede for, at jeg ikke faldt af stigbøjlen'

'Lad mig fucking være! Jeg er en gammel mand, der stiger af en hest, og det er sådan, det skal se ud'

Mads Mikkelsen

I filmen spiller danske Mads Mikkelsen rollen som superskurk.

Mads Mikkelsen i rollen som tyske Jürgen Voller. 'Dial of Destiny' har premiere i de danske biograferne 29. Juni. Foto: PR foto, Lucasfilm Ltd.

Mikkelsen spiller Jürgen Voller, der var nazist under anden verdenskrig, men nu er blevet ansat af amerikanske Nasa under Apollo-projektet i 1969, for at slå Sovjetunionen i kampen om at komme først til månen.

Det er langt fra første gang Mikkelsen får rollen som Hollywood-klassens onde elev.

Det imponerende skurke-CV lyder på blandt rollerne som Le Chiffre James Bond-filmen Casino Royale fra 2006, retspsykologen Hannibal Lecter i Tv-serien 'Hannibal' fra 2013 og senest som den onde troldmand fra Harry Potter-forløberen 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder.'

Sidstnævnte rolle overtog han fra Johnny Depp på grund af retssagen mellem Depp og Amber heard.

