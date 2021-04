Harry Potter-skuespillerinde er død

Kun 52 år gammel blev den britiske skuespillerinden Helen McCrory.

Det skriver hendes mand, Damien Lewis i et opslag på Twitter.

'Det er hjerteskærende at annoncere, at efter en heroisk kamp med kræft, er den smukke og majestætiske kvinde Helen McCrory, afgået ved døden. Fredfyldt i hjemmet, omringet af kærlighed fra venner og familie. Hun døde, som hun levede - frygtløst. Vi elsker hende, og ved hvor heldige vi er, at vi har haft hende i vores liv,' skriver ægtemanden i opslaget.

Han uddyber ikke mere om hendes sygdomsforløb.

Helen McCrory er især kendt fra Harry Potter, hvor hun i flere af filmene spillede Narcissa Malfoy, hun er også kendt fra hits som 'Peaky Blinders' og 'Skyfall'.

For kun tre uger siden blev skuespilleren bekræftet at vende tilbage i 'Peaky Blinders' i sin sjette og sidste sæson sammen med Paul Anderson og Cillian Murphy

Hun efterlader ægtemanden, Damien Lewis, som hun har været gift med siden 2007 og to børn på 13 og 14.