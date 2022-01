Harry Potter-stjerne: Beskyldes for antisemitisme

Harry Potter-stjernen Emma Watson, der netop nu er aktuel i HBO Max-dokumentaren 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts', har også andre og langt mere kedelige ting at tænke på for tiden.

Hun er således havnet i lidt af en shitstorm, efter at hun beskyldes for antisemitisme, og kunne hun trylle den negative omtale væk, ville hun nok gøre det.

Det er dog ikke lykkedes for hende endnu.

Det skriver bl.a. The Guardian.

Imens raser blandt andet israelske embedsmænd over et opslag, Emma Watson forleden lagde på sin Instagram-profil, der har næsten 65 mio. følgere.

Her viser hun et foto af en pro-palæstinensisk protest/demonstration samt et banner med teksten 'Solidaritet er et verbum' på tværs. Verbum er som bekendt betegnelsen for et ord, der udtrykker en handling, en hændelse eller en tilstandsmåde.

Se det herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Fordømmes af FN-folk

Den solidaritet, Watson taler om, er i dette tilfælde altså solidaritet med Palæstina og dets folks kamp for retten til at blive betragtet som en selvstændig stat.

I kølvandet har en lang række kendte israelske embedsmænd dog fordømt skuespillerens ytringer. Den mest offensive er Danny Danon, der tidligere har været både forskningsminister i Benyamin Netanyahus regering og israelsk ambassadør i FN.

'10 point fra Gryffindor for at være en antisemit', skriver han således på Twitter med henvisning til den afdeling af troldmandsskolen Hogwarts, Emma Watsons karakter Hemione Granger tilhørte i de berømte bøger og film om Harry Potter.

Også den nuværende ambassadør i FN, Gilas Erdan, er kritisk på Twitter.

'FIktion fungerer måske i Harry Potter, men det virker ikke i virkeligheden. Hvis det gjorde, kunne magien i troldmandsverdenen blive brugt til at eliminere Hamas' onde gerninger, som undertrykker kvinder og vil have Israel udslettet, og PA, der støtter terror', skriver han således.

Ovenstående kritik vækker også opsigt, fordi Emma Watson selv har med FN at gøre. I 2014 blev hun således udpeget som UN Women Goodwill Ambassador.

Ayman Mohyeldin, der er en egyptisk født journalist og tv-vært på amerikanske MSNBC, er dog omvendt fortørnet over dem, der kritiserer Emma Watson.

Han skriver på Twitter:

'Det er ingen vittighed, men vi er kommet til et punkt, hvor det at poste et vagt billede med reference til solidaritet med palæstinenserne på Instagram giver dig prædikatet 'antisemit'. Det er kun 3. januar. Må Gud give mig tålmodighed dette år'.

Også den britiske advokat og politiker Sayeeda Warsi, som er medlem af overhuset for Det Konservative parti, støtter sin landsmand og kalder de israelske embedsmænds kritik for 'rystende'. Hun mener, at de konstante forsøg på at kvæle al support for Palæstina og palæstinenserne skal frem i lyset.

Emma Watson har ikke selv været ude og ytre sig om hverken opslaget eller kritikken, det har medført.

Spørgsmålet er da også, om hun vitterligt selv har skrevet omtalte opslag.

Godt nok har hun siden da lavet flere personlige posts, men i biografi-teksten i toppen af hendes Instagram-profil står - oversat til dansk - at profilen 'er overtaget af et anonymt, feministisk kollektiv ved navn Bad Activist Collective.'