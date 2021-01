'Harry Potter'-stjerne: Det har ændret mit liv

Rupert Grint er netop blevet far for første gang, og det har ændret hans perspektiv på tilværelsen som skuespiller

I efteråret 2020 blev den 32-årige 'Harry Potter'-skuespiller Rupert Grint far til sit første barn, og det har været en livsomvæltning for ham.

Det fortæller han i et interview med mediet 'ComicBook' i anledning af den snarlige premiere på sæson to af serien 'Servant', som Grint spiller med i.

I serien, som kan streames på Apple Tv+, følger man et par, som mister deres baby. Babyen bliver dog vakt til live igen på mystisk vis.

Rupert Grint spiller rollen som faderens bror, og hans nylige rolle som far i det virkelige liv har givet ham en helt ny forståelse for de følelser, han udtrykker som skuespiller.

- Det er nok den værste serie at være en del af, når man lige er blevet far. Det er virkelig ikke god reklame for at blive forælder, siger han.

På grund af coronapandemien har arbejdet med at filme til sæsonen været delt i to, og anden halvdel blev filmet, da han selv lige var blevet far.

- Det er virkelig mærkeligt. Det har ændret mit syn på tingene, men også hjulpet mig. Det er noget, jeg aldrig rigtig har kunnet forstå, det er den slags kærlighed, en meget anderledes form for kærlighed, og jeg har på en måde forstået Dorothy (moderen i serien, red.) og den sorg, hun har, hvad det betyder at miste et barn, det er jo helt uforståeligt, og at man vil gøre alt for at få sit barn tilbage. Så ja, det har på en måde hjulpet mig, siger han.

Harry Potter-stjernes baby ramt af corona

Lagde Instagram ned

Rupert Grint delte i november et billede af sig selv og sin datter på Instagram som det første på sin profil, og det fik platformen til at gløde.

På fire timer og et minut fik stjernen en million følgere, og dermed slog han rekorden med længder.

Før ham havde den kendte naturforsker og dokumentarist Sir David Attenborough rekorden på fire timer og 44 minutter, mens Jennifer Aniston, der er tidligere indehaver af rekorden, brugte fem timer og 16 minutter på at opnå en million følgere.

Viste datteren frem og smadrede vild rekord

I skrivende stund har Rupert Grint rundet fire millioner følgere.

Rupert Grint er mest kendt for sin rolle som Ron Weasley i de populære 'Harry Potter'-film. Siden har han medvirket i en række tv-serier blandt andet 'Servant' og 'Snatch'.

Sæson to af 'Servant' har premiere 15. januar.

