Harry Potter-stjerne følte sig kvalt

Rupert Grint, der spillede Ron Weasley i Harry Potter-filmene, fortæller om oplevelse af at være barnestjerne

I ti år spillede Rupert Grint Harry Potters bedste ven, den rødhårede Ron Weasley.

I podcasten 'Armchair Experience' fortæller skuespilleren, at oplevelsen ikke altid var særlig god.

Rupert Grint fortæller, at det til tider var kvælende at spille den samme rolle i ti år.

- Nogle gange havde jeg det som om, jeg ville lave noget andet og se, hvad der ellers var derude. Det sluttede bare aldrig, vi kom tilbage hvert år. Og det var lidt ligesom 'Groundhog Day', fordi det var det samme. Det var de samme mennesker, fortæller Rupert Grint.

Det er dog ikke kun dårlige ting, Rupert Grint har at sige om spille med i Harry Potter filmene.

Selvom det nogle gange kunne være hårdt, elskede han oplevelsen, og han nød den familiære atmosfære, der fulgte med, når det var de samme mennesker, som arbejdede på alle filmene.

I podcasten fortæller Rupert Grint, at den eneste Harry Potter film, han har set flere gange, er den første, som han for nyligt har genset.

Han siger, at det er, fordi han synes, det er pinligt at se sig selv på skærmen, og han er endnu ikke klar til at se tilbage på sin egen rolle i de ikoniske film.