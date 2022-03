'Harry Potter'-stjerne gift

'I går var den bedste dag i mit liv.'

Sådan skriver 'Harry Potter'-stjernen Bonnie Wright i sit nyeste opslag på det sociale medie Instagram.

Her kan man se skuespilleren, der havde rollen som Rons lillesøster, Ginny Weasley, i film-serien, sidde ved en pool, mens hun viser sin nye vielsesring frem.

Hvis nogen skulle være i tvivl, har hun da også takket sin nye mand for netop at have givet hende den bedste dag.

Den 31-årige er blevet gift med Andrew Lococo.

Klarede langdistance

Det er ikke helt sikkert, hvor længe de to egentlig har været sammen, da Bonnie Wright har været utrolig privat omkring sit forhold.

Skarpe følgere har dog kunnet se glimt af Andrew Lococo siden september 2020.

Tidligere har skuespilleren udtalt, at hun var flyttet til San Diego for at bo sammen med sin mand.

- Andrew og jeg har rejst mellem de to byer i et stykke tid, så nu er vi klar til at bo det samme sted, lød det.

Parret bor i Andrews hus, som han ifølge Bonnie Wright har haft de sidste ti år.

Siden 11-års-alderen har Bonnie Wright (nederst til højre) været i rampelyset. Foto: Ritzau Scanpix

