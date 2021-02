'Harry Potter'-stjerne indrømmer: Har ikke set filmene

Fans verden over har set 'Harry Potter'-filmene utallige gange.

Nu afslører en af de elskede stjerner, at han ikke engang selv har set dem alle. Rupert Grint, der spiller Ron Weasley i filmene, har nemlig kun set de første tre film.

Det siger han i et interview med Variety.

- Jeg har nok set de første tre til premiererne, men derefter stoppede jeg med at se dem, siger han til mediet.

Blevet far

Rupert Grint blev far til en lille datter i maj 2020, og derfor kan det da også være, at han kommer til at se alle filmene på et tidspunkt, fortæller han.

- Nu har jeg en datter, så jeg bliver nok nødt til at se dem med hende, siger han i interviewet.

'Harry Potter'-stjerne: Det har ændret mit liv

Ingen Ron Weasley

Spørgsmålene kommer i forbindelse med rygterne om, at HBO Max arbejder på en tv-serie om 'Harry Potter'-universet. Det er endnu ikke bekræftet, at den rent faktisk bliver en realitet, men Rupert Grint forventer ikke, at han bliver en del af serien, hvis den bliver til noget.

Han håber dog, at de ikke bruger karakteren Ron Weasley uden ham.

- Det bliver mærkeligt, hvis det er en form for fortsættelse.

- Jeg føler mig underligt beskyttende over for den karakter. Selv når jeg har set teaterstykkerne, var det en mærkelig oplevelse ... Men hvis det er en anden gruppe venner, så kan det måske blive interessant, siger han.

'Harry Potter'-stjerne: Smertefuldt at se sig selv

--------- SPLIT ELEMENT ---------