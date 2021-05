'Harry Potter'-stjerne: Stop med at lytte til rygter

Emma Watson har været en verdensstjerne, siden hun som barn medvirkede i de enormt populære 'Harry Potter'-film som en af hovedpersonerne Hermione Granger.

Det har medført stor interesse for hendes person og privatliv, men det er hun bestemt ikke fan af. Nu er det hendes forhold til Leo Robinton, der nu har fået hende til at råbe op på Twitter.

På det seneste er der blevet spekuleret i, hvorvidt parret er blevet forlovet, efter skuespilleren er blevet spottet med en ring på fingeren. Det afviser 31-årige Watson dog og sender samtidig sine fans en opfordring om ikke at lytte til rygter.

'Rygter om hvorvidt jeg er forlovet eller ej, eller at min karriere i øjeblikket 'ligger i dvale' eller ej, er bare måder at skabe kliks på, hver gang de bliver afsløret som sande eller falske,' skriver hun i en besked direkte til de mange fans, der følger hende.

Hun understreger, at når der er nyt at fortælle om hendes liv, så har hun tænkt sig at dele nyhederne med omverdenen.

'Indtil da skal I venligst bare gå ud fra, at ingen nyheder fra mig betyder, at jeg stille og roligt tilbringer pandemien, som de fleste folk gør - fejler i mit forsøg på at bage surdejsbrød (!), bekymrer mig om mine nærmeste og gør mit bedste for ikke at sprede denne virus, der påvirker så mange mennesker,' skriver hun.

Emma Watson og den amerikanske forretningsmand Leo Robinton er gået stille med dørene, siden de blevet kædet sammen som kærester i oktober 2019. I april 2020 stod de frem som kærester, skriver People. Men en forlovelse er det altså ikke blevet til endnu.

Der er sket meget for skuespillerne, siden 'Harry Potter'-filmene opnåede enorm popularitet. Mange fik en stor karriere, mens nogles karrierer gik til grunde, og andre er døde. Det kan du læse om her.