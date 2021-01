Harry Potter-stjernes baby ramt af corona

Jessie Caves to måneder gamle søn er netop nu indlagt på et hospital, hvor han er isoleret

Den 33-årige tidligere Harry Potter-stjerne, Jessie Cave, der blev kendt for sin rolle som Lavender Brown i de populære Harry Potter-film, afslører nu, at hendes lille søn, der er to måneder gammel, er smittet med covid-19.

Tidligere i dag lagde hun et billede ud på Instagram, hvor man kan se hendes lille søn i en hospitalsseng. Han er for en sikkerheds skyld blevet isoleret i et rum på hospitalet. Her skrev hun følgende:

'Jeg så nyhederne omkring den nye nedlukning af det britiske samfund fra et isoleret rum på et hospital. Min stakkels baby er blevet testet positiv for corona. Han er okay og har det godt. Men sundhedspersonalet er forsigtige og holder øje med ham. Heldigvis. Jeg havde aldrig drømt om, at det her skulle blive starten på min families nye år.'

Den bekymrede mor fortæller også, at hendes to måneder gamle søn skreg, da lægerne stak nåle i hans lille hånd på hospitalet.

Men hun trøster sig med, at han er meget stærkere nu, end da han blev født for to måneder siden i forbindelse med en kompliceret fødsel.

28. december lagde Jessie Cave også et billede ud af sig selv sammen med sin søn og skrev følgende:

'Ny baby - samme T-shirt.'