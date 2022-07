Harry Styles bliver pensum

Det tidligere medlem af popgruppen One Direction bliver pensum på et universitet

Hvis du er helt tosset med Harry Styles og frisk på at rykke til Texas, så er der gode nyheder.

Her bliver popfyren til foråret 2023 pensum på et universitet. Det oplyser lektor i digital historie Louie Dean Valencia på Twitter.

Kurset får det mundrette navn: 'Harry Styles and the celebrity cult: Identity, internet and European pop culture', og kurset vil dykke ned i en diskussion om kultur, politisk udvikling, den moderne kendis, køn, seksualitet, mode og fankultur.

- Det handler i virkeligheden om historien om de sidste tolv år. Så det handler om Harry Styles på samme måde, som nogle emner handler om Beatles med spørgsmål som 'hvordan var 60'erne?', sagde Louie Dean Valencia, ifølge Huffpost til tv-stationen KXAN.

Harry Styles fik debut på 'X Factor'-scenen og slog igennem som en del af boybandet One Direction, der var aktiv fra 2010 til 2016.

Siden har Styles givet den gas solo. I 2017 udgav popstjernen sit første soloalbum, hvor hit som 'Sign of the Times' var på.

Siden er hits som 'Adore You', 'Watermelon Sugar' og 'As It Was' kommet til.