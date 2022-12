Hasteindlagt

Realitystjerne- og tv-dommer Sharon Osbourne fik sig fredag aften, lokal tid, en slem forskrækkelse og måtte indlægges på hospitalet.

Det bekræfter hendes søn, Jack Osbourne, i en story på Instagram.

Han fortæller, at moderen var sammen med ham, og at de filmede et nyt afsnit af 'Night of Terror', da hun pludselig blev hastet på hospitalet. Årsagen ønsker han ikke at oplyse, da det må være op til Sharon Osbourne selv, mener han, men han bekræfter, at hun nu er hjemme igen.

Ifølge det normalt velunderettede TMZ fik Sharon Osbourne det pludselig dårligt under optagelserne, der fandt sted i Californien.

En repræsentant for Ventura County Fire Department bekræfter ligeledes over for kendissitet, at man fredag aften måtte rykke ud til et 'medicinsk opkald', hvor man transporterede en patient til Santa Paula Hospital.

Annonce:

Den lokale politichef bekræfter, at denne patient var Sharon Osbourne. Ejeren af stedet, hvor hun pludselig fik det dårligt, fortæller, at der var tale om en nødsituation.

Sharon Osbourne med sin ægtemand, Ozzy Osbourne. Foto: Ritzau Scanpix

Skide latterligt

Sharon Osbourne er blandt andet kendt fra realityserien 'The Osbournes', som snart gør comeback efter 20 år, hvor man kan følge med, når familien vender tilbage til England. Det blev bekræftet for få måneder siden, og Ozzy Osbourne har da heller ikke lagt skjul på, at han er blevet træt af USA.

- Alt er skide latterligt derovre. Jeg er træt af, at folk bliver slået ihjel hver dag. Gud ved, hvor mange mennesker der er blevet skudt i skoleskyderier. Det er fandeme skørt, sagde Osbourne til The Guardian og fortsatte:

- Og jeg vil ikke dø i Amerika. Jeg ønsker ikke at blive begravet på fucking Forest Lawn-kirkegård. Jeg er engelsk. Jeg vil gerne tilbage. Hvis min kone sagde, at vi var nødt til at flytte til Timbuktu, så gjorde jeg det. Men nej, tiden er inde for mig til at komme hjem.