Haster hjem: Ramt af 'forfærdelig tragedie'

Den amerikanske sangerinde Katharine McPhee har måttet afbryde sin Asien-turné med sin mand, musikeren David Foster, før tid.

Det skyldes en tragedie i familien, skriver den 39-årige sangerinde i et opslag på Instagram.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må annoncere, at jeg er nødt til at gå glip af de to sidste shows på vores Asien-turné', skriver hun og fortsætter:

'Der er sket en forfærdelig tragedie i min og Davids familie, og der er mindst en af os, der er nødt til at tage hjem og være sammen med vores familie', skriver hun videre.

Ked af det

I opslaget lægger hun ikke skjul på, at hun er meget ked af, at hun må skuffe sine fans.

'I skal vide, hvor ked af det jeg er, og hvor meget jeg ønsker at vende tilbage en dag og optræde for jer alle', skriver hun videre.

73-årige Foster fortsætter dermed tilsyneladende turnéen uden sin kone. Parret skulle have stået sammen på scenen i Jakarta fredag og lørdag, men fans må altså se langt efter Katharine McPhee.

Under opslaget vælter det ind med kærlige hilsner til parret.

Heriblandt fra sangerinden Nicole Scherzinger:

'Jeg sender min kærlighed og mine bønner til jeres familie', skriver hun.

McPhee, der blev kendt fra 'American Idol', har endnu ikke afsløret, præcis hvad der er sket i familien, og hvorfor det har været nødvendigt for hende at tage hjem.

McPhee og Foster har været gift siden 2019, og sammen har de sønnen Rennie på to år.