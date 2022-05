Hastet i sikkerhed under Ukraine-besøg

Der ventede for nylig en række ukrainere et overraskende syn, da skuespilleren Angelina Jolie pludselig stod midt i en café i byen Lviv.

Verdensstjernen er rejst til det krighærgede land for at hilse på en række børn, der har været påvirket af krigen, samt besøge hospitaler og lokale organisationer i området.

Lørdag gik turen til byens station for at møde en række mennesker, der er blevet sendt på flugt fra deres hjem. Her fik Angelina Jolie, der er specialudsendt af FN's flygtningeorganisation, en snak med en række børn på stationen.

- De må være i chok. Jeg ved, hvordan traumer påvirker børn, og jeg ved, hvor helende det er for dem at have en, der viser, hvor meget de betyder, og hvor meget deres stemme betyder, lød det ifølge Reuters fra Angelina Jolie.

Hastet væk

Besøget fik dog en brat afslutning, da varslingssirener pludselig lød. Det skriver Reuters og Metro, der også har en video af situationen.

Her hører man sirenerne i baggrunden, mens skuespilleren omringet af sit følge bliver hastet væk fra området og ind i en bil for at blive kørt i sikkerhed.

Angelina Jolie og resten af flokken går med hastige skridt, men skuespilleren bevarer alligevel roen og får vinket til kameraet og ytret, at hun er okay, inden hun hopper ind i bilen.

I sidste måned var Angelina Jolie i rollen som FN-specialudsendt en tur i Yemen, hvor millioner af mennesker også er blevet sendt væk fra deres hjem på grund af krig.

Det vides ikke, hvor længe hun skal opholde sig i Ukraine.