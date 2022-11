Havde ikonisk rolle: Harry Potter-skuespiller død

Leslie Phillips, der bl.a. havde rollen som 'Fordelingshatten' i Harry Potter-filmuniverset og spillede over 200 roller i en otte årtier lang karriere, er afgået ved døden 98 år gammel

Tager man et kig på hans meritter, der står listet på filmsiden IMDB, så kan man godt være beredt på at skulle læse nærmest resten af dagen.

Den britiske veteran-skuespiller Leslie Phillips havde således et alenlangt cv. inden for skuespil, der tæller over 200 film, tv-serier og radiospil.

Nu er han død efter længere tids sygdom 98 år gammel.

Det skriver The Sun.

Langt størstedelen af af hans roller var i film og tv-serier, som de fleste nok ikke vil være specielt bekendt med herhjemme i vores lille andedam.

Men han har også været med i større, verdenskendte blockbusters som eksempelvis 'Lara Croft: Tomb Raider' med Angelina Jolie i hovedrollen, 'Sjakalen' med Richard Gere og Bruce Willis og 'Mit Afrika' med Meryl Streep og Robert Redford.

Leslie Phillips og 35 år yngre Zara Carr blev gift i 2013 og fik dermed næsten 10 år sammen som ægtepar. Foto: Ritzau Scanpix

Spillede hat

Han havde også en meget karakteristisk stemme, og det sikrede ham et helt nyt publikum og en markant medvirken i to Harry Potter-film - den første og sidste af slagsen i henholdsvis 2001 og 2011.

Her lagde han stemme til The Sorting Hat - eller på dansk: Fordelingshatten - der ved nye elevers ankomst til slottet Hogwarts besluttede, hvilken afdeling af troldsmandsskolen, de enkelte skulle bo på: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw eller Hufflepuff.

Se et klip, hvor Leslie Phillips er stemmen bag The Sorting Hat, fra 'Harry Potter og De Vises Sten' herunder.

Leslie Phillips nåede mere end otte årtier i showbiz, og ifølge IMDB var hans første registrerede rolle helt tilbage i 1938.

I The Sun udtaler enken sig om sin afdøde gemal:

- Han var simpelthen bare et nationalklenodie. Folk elskede ham. Folk stimlede sammen om ham, hvor end han gik, siger Zara Carr, 63, der er 35 år yngre end sin nu afdøde mand.

Phillips kom kom i øvrigt også i royale kredse, og er tidligere flere gange blevet set sammen med kong Charles, da denne endnu var prins.