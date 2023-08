HBO-stjerne i sorg: En 'uendelig skønhed'

Ord kan ikke beskrive sorgen.

Men alligevel forsøger HBO-stjernen Zendaya nu at beskrive det forhold, hun havde til sin kollega og nu afdøde 'Euphoria'-skuespiller Conor Angus Cloud, der mistede livet natten til tirsdag.

I et opslag på Instagram tirsdag aften hylder Zendaya sin kollega for det lys, han spredte:

'Ord kan ikke beskrive den uendelige skønhed, Angus (Conor) er. Jeg er så taknemmelig for at have haft chancen for at lære ham og hans liv at kende, at kalde ham en bror, at se hans varme, venlig øjne og lysende smil, eller høre hans knitrende latter. Jeg smiler, når jeg tænker på det'.

Videre lyser de rosende ord om Cloud, der gik i hjertekulen på de fleste 'Euphoria' fans i rollen som pusheren 'Fez' med de krystalklare øjne:

'Jeg ved, at folk ofte bruger dette udtryk om personer, de kender: 'Han kunne lyse ethvert rum op'. Men han var virkelig den bedste til det. Jeg vil gerne huske ham sådan. For det grænseløse lys, kærlighed og glæde, han altid lykkedes med at give os. Jeg vil værdsætte hvert et øjeblik.'

'Mit hjerte går til hans mor og familie i denne stund, vær venlige og tålmodige over for dem, da sorgen ser forskellige ud for alle'.

Angus Cloud levede på mange måder den rolle, han spillede, og han blev opdaget til rollen af en caster, mens han gik på gaden i Brooklyn i New York med sine venner. Foto: Arturo Holmes/FilmMagic/Getty Images

Åben om mental kamp

Ifølge amerikanske TMZ var det Angus Clouds mor, der fandt ham livløs mandag morgen lokal tid. Til alarmcentralen fortalte hun, at hun mistænkte, han havde taget en overdosis. Cloud blev erklæret død på stedet.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og vil derfor endnu ikke konkludere noget om dødsårsagen.

- Den eneste trøst, vi har, er, at vi ved, at Angus nu er genforenet med sin far, som var hans bedste ven.

- Angus var åben omkring sin kamp med sit mentale helbred, og vi håber, at hans død kan være en påmindelse til andre om, at de ikke er alene og ikke skal kæmpe alene i tavshed. Vi håber, at verden husker ham for hans humor, latter og kærlighed til alle, lyder det i en udtalelse fra familien, hvor de bekræfter hans død. siger familien i en udtalelse, der er offentliggjort af Clouds publicist.

Udover hovedrolleindehaveren har flere af Angus Clouds kollegaer reageret på det tragiske dødsfald.

- Han var venlig og ydmyg og så unik. Du kunne ikke tage dine øjne fra ham på et filmset. Hvor er vi alle heldige, at vi har bevidnet hans arbejde. Det var mere end troværdigt, hvert eneste take. Mit hjerte gør ondt, udtalte skuespiller Paula Marshall, der spiller rollen som Marsha Jacobs i den populære HBO-serie, tidligere på dagen.

- Der var ikke nogen, der var ligesom Angus. Han var alt for speciel, alt for talentfuld og alt for ung til at forlade os så tidligt. Han kæmpede - som mange af os - med afhængighed og depression. Jeg håber, han ved, hvor mange hjerter, han har rørt. Jeg elskede ham. Det vil jeg altid gøre, lød det ligeledes fra Sam Levison, der er skaberen af 'Euphoria' - en af de mest sete serie på HBO nogensinde.