Heard: 'Depp pressede en flaske op i mig'

Beskyldningerne bliver vildere og vildere i retssagen Johny Depp vs. Amber Heard. Hun påstår nu, at Depp pressede en flaske op i hende

Den amerikanske skuespiller Amber Heard indtog onsdag vidneskranken for første gang i bagvaskelsessagen, som eksmanden og skuespiller Johnny Depp har trukket hende i retten for. Her anklagede hun blandt andet Depp for voldsomme kropsvisitationer, når han mistænkte hende for at tage hans stoffer.