Heftig hårfjerning: Må barbere mig hver anden dag

Som mand kan man, hvis man har generne til det, gro både et cykelstyr, gedeskæg, mundkusse eller et vildt fuldskæg.

Mindre ubeskrevet og mere tabubelagt er kvinders ansigtsbehåring.

Men Hollywood-stjernen Eva Mendes er ikke bleg for at indrømme, at hun bruger meget tid på at kæmpe mod sine cubanske gener og den hårvækst, der til følge skal tæmmes.

På Instagram fortæller hun således, at hun ofte får foretaget en såkaldt dermaplaning-procedure, hvor man med en ultraskarp klinge fjerner det øverste hudlag og de små hår, der vokser på alle menneskers hud.

'Jeg er et udyr, så jeg har brug for det hver anden dag, haha', skriver hun til en følger, der spørger, hvor ofte hun lægger sig under kniven.

Til daglig danner Eva Mendes par med skuespillerkollegaen Ryan Gosling, med hvem hun har to børn. Foto: Dave Allocca/StarPix/REX

Bryder tabuer

Eva Mendes er foruden sine mange roller på film og som reklamesøjle for Cocio også kendt for at sætte ord på nogle af de tabuer, som man ikke altid får talt højt med andre om.

I 2021 blev hun blandt andet hyldet af sine følgere, da hun satte ord på den usikkerhed, hun følte over sit udseende, da hun var ung.

Mendes delte et billede af sig selv som 26-årig, og i teksten lukker hun følgerne ind i de tanker, hun havde om sig selv dengang.

'Jeg kan huske, at jeg så det her billede dengang og tænkte, at mit ansigt så 'mærkeligt' ud, og at min knoglestruktur var sær .. yadda yadda .. I ved, alle de usikkerheder, man kan have som 26-årig', skrev hun.

Hun er dog blevet klogere, fortalte hun følgerne.

'Nu er der gået 20 år, og nu ville jeg ønske, at jeg stadig havde det 'mærkelige' ansigt og den sære 'knoglestruktur'. Hvad er min pointe? Jeg er ikke sikker. Måske, at hvis du hader et billede af dig selv, så vent 20 år, og så vil du elske det', skriver hun og slutter af med et citat af Oscar Wilde:

'Ungdommen er spildt på de unge'.

