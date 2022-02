Heftig shitstorm: Sorte modeller skamredigeret

Internettet er ved at koge over, efter britisk Vogue lancerede deres seneste forside med ni sorte modeller

Britisk Vogue har i den grad opnået opmærksomhed efter afsløringen af magasinets forsiden i februar. Dog ikke den positive af slagsen.

Forsiden er blevet heftigt kritiseret på sociale medier for blandt andet dårlig styling af modellerne og dårlig belysning, ligesom det heller ikke er faldet i god jord, at alle kvinderne har paryk på, og at deres hudtoner er blevet redigeret til at se mørkere ud.

Det skriver en række internationale medier, herunder Daily Mail.

De omtalte modeller er Adut Akech, Amar Akway, Majesty Amare, Akon Changkou, Maty Fall, Janet Jumbo, Abény Nhial, Nyagua Ruea and Anok Yai, som stammer fra forskellige afrikanske lande.

Historisk cover

Det er første gang, Vogue har præsenteret en gruppe sorte kvinder på forsiden til et nummer, der fejrer det stigende antal af afrikanske modeller. De blev fotograferet af den brasilianske fotograf Rafael Pavarotti, som tidligere har taget billeder af sorte modeller på samme måde, hvor han får deres hud til at se ultra-mørk ud.

Men det er ikke alle, der bryder sig om denne fremstilling. En blandt mange kritikere skriver således på Twitter:

'Britisk Vogue? Så ... de samlede alle disse smukke kvinder og besluttede sig for ikke at belyse dem ordentligt? Man kan ikke engang identificere, hvem der er hvem! Og parykkerne? De kvinder har meget smuk fascinerende mørk hud, så hvorfor gør dem mørkere?'.

'Jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Man har taget de smukkeste kvinder på planeten og sørget for, at man ikke kan se dem i en udgivelse, der handler om mangfoldighed. @BritishVogue, jeg ryster på hovedet,' skriver en anden, mens en tredje undrer sig over de mørke toner:

'Alt smelter sammen, håret har samme farve som huden. Det er helt vildt. Jeg tror, at det er den form for æstetik, de går efter, når de fotograferer sort hud.'

Det interessante er, at Vogue også har delt en video bag kulisserne af modellerne, der får lavet deres hår og make-up, som viser deres naturlige hudtoner, som er lysere og ser meget mere anderledes ud end det, der kan ses på forsiden.

Ikke første gang

Det er dog ikke første gang, at Vogue er kommet i vælten for at ændre folks hudfarve.

Sidste år var det den amerikanske vicepræsident Kamala Harris, der blev fremhævet af magasinet som deres forsidestjerne i februar, og her var der også mange, der fremsatte kritik af, at hendes hudfarve var blevet lysnet.