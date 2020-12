Heidi Klum: Nu på forsiden med datter

Den 16-årige Leni Klum, der er datter den 47-årige verdensberømte tyske model Heidi Klum, har tidligere i december måned fået sit livs bedste julegave. For kun to uger siden fik hun nemlig sit livs drøm opfyldt og sprang ud som model for første gang nogensinde.

Det skete oven i købet på forsiden af selveste Vogue, hvor hun i den tyske udgave af modebladet poserer sammen med sin mor Heidi. Det smukke billede af mor og datter pryder Vogues forside i januar/februar-udgaven.

Den 16-årige Leni var stolt som en pave og lagde straks billedet ud på sin Instagram, hvor hun skriver:

'Jeg er så begejstret for min nye forside. Jeg havde det så sjovt sammen med Vogue Germany. Jeg kunne ikke drømme om en bedre start!! Tak, for at være ved min side Heidi Klum'.

Artiklen fortsætter under billedet

Leni Klum er så stolt af sit første modeljob samt sin første forside, at hun på sin Instagram har lagt flere billeder ud, hvor hun poserer sammen med sin mor under den historiske foto-session.16-årige Leni har også lagt et billede ud, hvor hun i en kiosk køber selve modebladet. Til dette billede skriver hun:

'Min første forside i et modeblad. Jeg kunne ikke vente med at købe et, eller ti...

Det har ikke altid været en selvfølge for Heidi Klum at datteren skulle ind i modelverdenen. Men da Leni fyldte 16 år bestemte Heidi Klum sig, ifølge mediet People, at hendes datter var fri til at følge sin egen vej og sine egne ønsker.

- Jeg har altid syntes, at hun har været for ung. Og vi har talt om at holde børnene udenfor rampelyset. Men nu er hun gammel nok til at køre i bil. Hun er 16 år, og hvis man er gammel nok til at køre bil, så er man også gammel nok til at være model, forklarede Heidi Klum til People.