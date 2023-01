Hele formuen var væk: Brugte 632.000 kr. om måneden

Lisa Marie Presley døde torsdag, og siden er det kommet frem, at hun havde formøblet hele sin arv fra sin far, Elvis Presley, og at hun havde et forbrug på langt over en halv million kroner om måneden

Før sin død havde Lisa Marie Presley formøblet hele sin formue, som hun arvede fra sin verdenskendte far, rocksangeren Elvis Presley.

En række dårlige forretningsbeslutninger og et tårnhøjt forbrug gjorde, at arven på 100 millioner dollars var væk, og hun havde ovenikøbet en skattegæld på mere end en million dollars.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Post.

Lisa Marie Presley var enebarn af Elvis og Priscilla Presley, og derfor arvede hun angiveligt omkring 100 millioner dollars, svarende til omkring 686 millioner kroner.

Men i november blev hun tvunget til at offentliggøre sin økonomi i forbindelse med en retssag, og her kom det frem, at hun havde mindre end en million dollars i sit navn. Helt præcist 95.266 dollars i kontanter og 714.775 dollars i investeringer som aktier og lignende.

Men med en skattegæld på over en million dollars var hendes formue altså negativ.

Gennem sit ejerskab af Elvis Presley Enterprises fik hun omkring 104.000 dollars om måneden i indkomst, men på grund af et forbrug, der lød på faste udgifter for 92.000 dollars, svarende til næsten 632.000 kroner, var det altså ikke muligt for hende at lægge penge til side.

De udgifter gik blandt andet til en husleje, der lød på hele 23.500 dollars, hvilket svarer til 161.000 danske kroner.

Lisa Marie Presley døde torsdag på hospitalet, efter hun blev hentet af en ambulance på grund af det, der menes at være et hjertestop.